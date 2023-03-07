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Personel indirimli 97,5 TL! İstanbul Havalimanı'ndaki simit fiyatı 'yok artık' dedirtti

Kanal Finans

Kanal Finans

1 saat önce

İstanbul Havalimanı'nda çalışan personel yiyecek fiyatlarına isyan etti. Sosyal medyada gündem olan videoda personel bir simit için 97.5 TL ödediğini söyledi. Tepkisini ise ‘Şaka gibi’ diyerek dile getirdi.

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