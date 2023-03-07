Personel indirimli 97,5 TL! İstanbul Havalimanı'ndaki simit fiyatı 'yok artık' dedirtti

İstanbul Havalimanı'nda çalışan personel yiyecek fiyatlarına isyan etti. Sosyal medyada gündem olan videoda personel bir simit için 97.5 TL ödediğini söyledi. Tepkisini ise ‘Şaka gibi’ diyerek dile getirdi.