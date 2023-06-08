Pişkin hırsızlardan 'pes' dedirten hareket! Soygun sırasında terleyince vantilatör açmışlar
Mynet Haber
1 saat önce
YORUM YAP0
Adana’da ev sahibi düğündeyken içinde 2 milyon liradan fazla altın, 500 dolar ve 15 bin lira para olan kasayı çalıp, evin içinde açmaya çalışırken terledikleri için vantilatör açan hırsızlar, ev sahibinin geleceğini öğrenince kasayla birlikte kaçtı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum