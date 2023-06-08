Pişkin hırsızlardan 'pes' dedirten hareket! Soygun sırasında terleyince vantilatör açmışlar

Adana’da ev sahibi düğündeyken içinde 2 milyon liradan fazla altın, 500 dolar ve 15 bin lira para olan kasayı çalıp, evin içinde açmaya çalışırken terledikleri için vantilatör açan hırsızlar, ev sahibinin geleceğini öğrenince kasayla birlikte kaçtı.