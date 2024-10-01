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1 saat önce

Polis, Cem Garipoğlu’nun kabrinin bulunduğu mezarlıkta nöbet tutuyor

Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarının 3 Ekim günü saat 11.00’de açılmasına karar verilmişti. Polis ekiplerinin Garipoğlu’nun kabrinin bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı’nda güvenlik amacıyla nöbet tuttuğu görüldü.

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