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Polis denetimine takılan ehliyetsiz sürücünün sözleri şaşkına çevirdi: 'Şimdi ararım ve buraya yığarım'

Mynet Haber

Mynet Haber

17 dakika önce

İstanbul’da polislerin yaptığı trafik denetiminde ilginç anlar yaşandı. Kadıköy’deki denetimlerde basın mensuplarının kendisini görüntülemesine sinirlenen ehliyetsiz bir kadın sürücünün polisle girdiği diyalog sırasında 'Şimdi ararım ve buraya yığarım. Şimdi burada sıkıntı çıkacak' gibi ifadeler kullanması dikkat çekti. Öte yandan denetimler sırasında kırmızı ışık ihlali yapan, seyir halinde cep telefonuyla konuşan ve emniyet kemeri takmayan sürücülere toplam 262 bin 252 TL ceza kesildi.

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