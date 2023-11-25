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Polis, takip ettiği yankesicileri suçüstü yakaladı; o anlar kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

58 dakika önce

BURSA'da, çeşitli suçlardan kayıtları bulunan 3 kadın, durakta, otobüse binmek isteyen Perihan K.'nin cep telefonunu çalarken polis tarafından suçüstü yakaladı. Hırsızlık anı ve şüphelilerin yakalanması, halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

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