Polis, takip ettiği yankesicileri suçüstü yakaladı; o anlar kamerada
Mynet Haber
58 dakika önce
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BURSA'da, çeşitli suçlardan kayıtları bulunan 3 kadın, durakta, otobüse binmek isteyen Perihan K.'nin cep telefonunu çalarken polis tarafından suçüstü yakaladı. Hırsızlık anı ve şüphelilerin yakalanması, halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.
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