Polonyalı arama kurtarma görevlisi deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı! “Birbirlerine kenetleniyorlar”

Polonya Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi İrtibat Subayı Binbaşı Jakup Filip,"Arama kurtarma çalışmaları esnasında gözlemlediğim şey, insanlar başkalarını kurtarmak için, onlara yardım etmek için, soğuktan korumak için birbirine kenetleniyor." dedi.