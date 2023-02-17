Polonyalı arama kurtarma görevlisi deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı! “Birbirlerine kenetleniyorlar”
Mynet Trend
1 saat önce
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Polonya Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi İrtibat Subayı Binbaşı Jakup Filip,"Arama kurtarma çalışmaları esnasında gözlemlediğim şey, insanlar başkalarını kurtarmak için, onlara yardım etmek için, soğuktan korumak için birbirine kenetleniyor." dedi.
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