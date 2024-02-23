Putin, kamyon koltuğuna geçti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde, lojistik otomobil şirketlerinin başkanları ve kamyon şoförleriyle düzenlenen toplantıya kamyon kullanarak gitti.
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