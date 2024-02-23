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Putin, kamyon koltuğuna geçti

Mynet Haber

Mynet Haber

21 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde, lojistik otomobil şirketlerinin başkanları ve kamyon şoförleriyle düzenlenen toplantıya kamyon kullanarak gitti.

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