Putin'in Kim görüşmesindeki hareketleri gündem oldu! "Putin hasta mı?"
Mynet Haber
1 saat önce
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Rus lider Vladimir Putin arasındaki görüşme batılı devletleri bir hayli kızdırmıştı. Görüşmede Putin'in sol ayağını devamlı kıpırdatması dünya gündemine bomba gibi düştü.
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