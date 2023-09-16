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Putin'in Kim görüşmesindeki hareketleri gündem oldu! "Putin hasta mı?"

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Rus lider Vladimir Putin arasındaki görüşme batılı devletleri bir hayli kızdırmıştı. Görüşmede Putin'in sol ayağını devamlı kıpırdatması dünya gündemine bomba gibi düştü.

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