Rahimsiz ve vajensiz doğdu, hayatı kabusa döndü! 'Sen kadın değilsin; erkeksin, eş cinselsin, beni kandırdın'

Dünyada 5 bin kadından 1'inde görülen MRKH sendromuyla rahimsiz ve vajensiz doğan Z.T.'nin (19) hayatı kabusa döndü. Ailesinin adet görmediği için götürdüğü doktorların 'Sağlıklısın' dediği Z.T.'nin evliliği, 8 ay sürdü. Eşinin "Sen kadın değilsin; erkeksin, eş cinselsin, beni kandırdın" diyerek boşanma davası açtığı Z.T.'ye, laparoskopik cerrahi ile karın içi (periton) zarından vajina yapıldı. Z.T., "Ameliyat oldum, hiçbir sıkıntım kalmadı. Çok şükür iyiyim" dedi. İşte olayın detayları...
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