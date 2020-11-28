Ramo 22. son bölüm final sahnesi! Ramo Mahir'i öldürecek mi? Ramo 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show'nin sevilen dizisi Ramo, 27 Kasım Cuma akşamı 22. yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum ve Yiğit Özşener'in başrollerde oynadığı dizinin son bölüm final sahnesinde Ramo, Mahir'e silahını çekti. Ramo'nun Mahir'e ne yapacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

RAMO YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı Ramo dizisinin 4 Aralık Cuma akşamı ekrana gelecek olan 23. yeni bölümünden fragman ise henüz Show TV tarafından yayınlanmadı.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihangir, Ramo’nun hayatını bağışlamayı düşünmüyordur ama Cihangir’in de üstündeki adamlar, Ramo’yu öyle erkenden kaybetmek istemezler. Ne de olsa yıllardır aradıkları düşman olan Sarraf’ı Ramo getirmiştir onlara.

Ramo, yaşam hakkını bir şartla kazanır; başka birini öldürmek.

Ramo’dan öyle birini öldürmesini isterler ki, bunu vicdanen de fikren de yapması mümkün değildir. Sibel de Ramo’ya kurulan bu tuzağı öğrenir ve ona yardım etmek ister.

Sibel, Ramo’ya yardım etmek isterken kendi başını belaya sokacaktır.

