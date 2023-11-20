Recep İvedik'in 'Konya yerine Kenya'ya gittiği sahne gerçek oluyordu
Mynet Haber
1 saat önce
YORUM YAP0
Recep İvedik 6 filminde 'Konya yerine Kenya'ya gittiği sahne Ankara’da gerçek oluyordu. Ankara'dan Batman'a gidecek yolcuların ring aracı tarafından yanlışlıkla Amsterdam uçağı önünde indirilmesi karışıklığa neden oldu.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum