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Recep İvedik'in 'Konya yerine Kenya'ya gittiği sahne gerçek oluyordu

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Recep İvedik 6 filminde 'Konya yerine Kenya'ya gittiği sahne Ankara’da gerçek oluyordu. Ankara'dan Batman'a gidecek yolcuların ring aracı tarafından yanlışlıkla Amsterdam uçağı önünde indirilmesi karışıklığa neden oldu.

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Recep İvedik'in 'Konya yerine Kenya'ya gittiği sahne gerçek oluyordu

Recep İvedik'in 'Konya yerine Kenya'ya gittiği sahne gerçek oluyordu

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