Recep İvedik'in 'Konya yerine Kenya'ya gittiği sahne gerçek oluyordu

Recep İvedik 6 filminde 'Konya yerine Kenya'ya gittiği sahne Ankara’da gerçek oluyordu. Ankara'dan Batman'a gidecek yolcuların ring aracı tarafından yanlışlıkla Amsterdam uçağı önünde indirilmesi karışıklığa neden oldu.