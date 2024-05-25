Refüjü aşıp karşı yola fırladı! Feci kaza saniye saniye kamerada
Mynet Haber
15 dakika önce
Bursa'da yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan Tofaş Şahin marka otomobil, refüjü aşıp ters şeride girdi. Jipin çarpmasıyla hurdaya dönen otomobilde 2 kişi ölürken, jip sürücüsü ise ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
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