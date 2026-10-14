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T.C. İSTANBUL 3. İFLAS DAİRESİ

15.10.2026 00:00

Örnek No:54*

T.C.
İSTANBUL
3. İFLAS DAİRESİ

2026/4 İFLAS


TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


                      Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/4 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
2.700.000,00 1 Taşıt 34BC0089 Plakalı, 2020 Model, MERCEDES-BENZ Marka, 65491680975616 Motor No'lu, W1K2052011G056805 Şasi No'lu

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 14:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 14:13
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 14:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 14:13

13/10/2026


(İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın no ILN02570338
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