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Restoranı basıp, futbolcuları dövmüşlerdi! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Mynet Spor

Mynet Spor

1 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kulübün borçları yüzünden aldığı transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncularının ağırlıkta olduğu kadrosuyla en yakın rakibi Uşakspor'a deplasmanda 2-0 yenilip, bitime 7 maç kala düşme...

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