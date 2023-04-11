Restoranı basıp, futbolcuları dövmüşlerdi! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Mynet Spor
1 saat önce
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kulübün borçları yüzünden aldığı transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncularının ağırlıkta olduğu kadrosuyla en yakın rakibi Uşakspor'a deplasmanda 2-0 yenilip, bitime 7 maç kala düşme...
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