VİDEO

Reyonda dolaşan fare şoke etti! Ünlü market zincirinde mide bulandıran görüntü!

Mynet Haber

Mynet Haber

11 dakika önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki ünlü market zincirine giren bir vatandaş gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Reyonda dolaşan fareyi gören vatandaş, o anları cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

Kanala Ait Diğer Videolar

Reyonda dolaşan fare şoke etti! Ünlü market zincirinde mide bulandıran görüntü! 00:21

Eşini öldürdü, annesini ağır yaraladı! Kan donduran sözler: 'Bana ihanet ettiler, bunu hak ettiler' 00:21

Bıçakla çevreye zarar veren kişiye dayak! O anlar saniye saniye kamerada 00:23

Bakan Yerlikaya duyurdu! 81 ilde operasyon, 1034 kişi yakalandı 01:10

İstanbul’da korkunç saldırı! Silahla ateş açarak durdurdular! Kaçarken ikisi de vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı… 00:37

Yer: Bursa! Anıtkabir'e gitmek isterken, hayatlarının şokunu yaşadılar: Hayaller 1 saatte suya düştü 00:54

Yer: Ankara! Tartıştığı erkek arkadaşını sokak ortasında öldürdü 00:39

Elazığ’a acil iniş yapan Anadolujet yolcularının panik anları kameraya yansıdı 01:02

THY uçağının inme girişimi yürekleri ağza getirdi! "Kaptan gözünü seveyim delirme" 00:50

Karadeniz'de görüntüler şoke etti! Denizle yol birleşti: "Kimse geri gelmesin" 01:19

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Reyonda dolaşan fare şoke etti! Ünlü market zincirinde mide bulandıran görüntü!

Reyonda dolaşan fare şoke etti! Ünlü market zincirinde mide bulandıran görüntü!

Eşini öldürdü, annesini ağır yaraladı! Kan donduran sözler: 'Bana ihanet ettiler, bunu hak ettiler'

Eşini öldürdü, annesini ağır yaraladı! Kan donduran sözler: 'Bana ihanet ettiler, bunu hak ettiler'

Bıçakla çevreye zarar veren kişiye dayak! O anlar saniye saniye kamerada

Bıçakla çevreye zarar veren kişiye dayak! O anlar saniye saniye kamerada

Bakan Yerlikaya duyurdu! 81 ilde operasyon, 1034 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu! 81 ilde operasyon, 1034 kişi yakalandı

İstanbul’da korkunç saldırı! Silahla ateş açarak durdurdular! Kaçarken ikisi de vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı…

İstanbul’da korkunç saldırı! Silahla ateş açarak durdurdular! Kaçarken ikisi de vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı…

Yer: Bursa! Anıtkabir'e gitmek isterken, hayatlarının şokunu yaşadılar: Hayaller 1 saatte suya düştü

Yer: Bursa! Anıtkabir'e gitmek isterken, hayatlarının şokunu yaşadılar: Hayaller 1 saatte suya düştü

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.