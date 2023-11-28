Reyonda dolaşan fare şoke etti! Ünlü market zincirinde mide bulandıran görüntü!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki ünlü market zincirine giren bir vatandaş gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Reyonda dolaşan fareyi gören vatandaş, o anları cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.