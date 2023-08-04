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Rus savaş gemisi Karadeniz'de vuruldu... Bölgeden ilk görüntüler geldi!

Mynet Haber

Mynet Haber

21 dakika önce

Rusya Ukrayna arasındaki savaş son sürat devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Rus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna'nın insansız deniz araçlarıyla Novorossiysk Askeri Deniz Üssü'ne saldırı girişiminde bulunulduğu ifade edildi.

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