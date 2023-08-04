Rus savaş gemisi Karadeniz'de vuruldu... Bölgeden ilk görüntüler geldi!
Mynet Haber
21 dakika önce
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Rusya Ukrayna arasındaki savaş son sürat devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Rus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna'nın insansız deniz araçlarıyla Novorossiysk Askeri Deniz Üssü'ne saldırı girişiminde bulunulduğu ifade edildi.
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