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Rusya: "Ukrayna, İHA'larla Kremlin'i hedef aldı"

Mynet Haber

Mynet Haber

41 dakika önce

Kremlin'den yapılan açıklamada, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) Moskova'daki Kremlin Sarayı'na saldırı girişiminde bulunduğu, saldırının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suikast girişimi olarak nitelendirildiği duyuruldu.

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