Rusya: "Ukrayna, İHA'larla Kremlin'i hedef aldı"

Kremlin'den yapılan açıklamada, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) Moskova'daki Kremlin Sarayı'na saldırı girişiminde bulunduğu, saldırının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suikast girişimi olarak nitelendirildiği duyuruldu.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum