Rüyada ilişkiye girmek ne demek? Rüyada cinsel ilişkiye girmekle ilgili rüya tabirleri

Cinsel ilişki insanların en özel, mahrem konularından biridir. Rüyada görülmesi hem de normale göre beklenmedik birileriyle veya beklenmedik biçimlerde görülmesi insanların merakını uyandırır. Peki rüyada ilişkiye girmek ne anlama gelir? Bunun için rüyada cinsel ilişkiye girmek le ilgili rüya tabirlerini sizin için derledik. RÜYADA İLİŞKİYE GİRMEK Sanılanın aksine rüyanın içeriği anlamıyla birebir ilişkili değildir. Yani anlamı cinsellikle alakalı değildir. Rüyada cinsel ilişkiye girmenin kişinin hayal ettiği şeylerin gerçekleşeceğine işarettir. Bu hayaller herhangi bir şeyle alakalı olabilir. Tabii rüyada cinsel ilişkiye girilen kişi görülebilirse bu kişinin kim olduğuna dair yorumlar da değişmektedir. Nitekim rüyada cinsel ilişkiye girilen şahıs ne kadar farklıysa o kadar değişik bir rüya tabiri ortaya çıkıyor. Sizin için bu tarz rüyaların yorumlarını da aşağıdaki listeledik. Bunun dışında bu rüya ile ilgili merak edilen diğer konu ise dini sorular barındırıyor. Bu sorulara Diyanet’in verdiği cevapları aşağıda paylaştık.

RÜYADA İLİŞKİYE GİRMEK GUSÜL GEREKTİRİR Mİ? Bir kişi ihtilam olsa ancak uykudan uyandığında üzerinde veya çamaşırında ıslaklık görmese gusletmesi gerekmez (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 302). Buna karşılık, rüya gördüğünü hatırlamamakla birlikte, uyandığında üzerinde veya çamaşırında ıslaklık görürse gusletmesi gerekir (Ebû Dâvûd, Tahâret, 96; Tirmizî, Tahâret, 82). Hz. Âişe (r.a.) şöyle anlatır: “Resûlullah’a, ‘Bir kimse uykudan uyandıktan sonra çamaşırında ıslaklık bulsa, ancak ihtilam olduğunu hatırlamasa (yıkanması gerekir mi?)’ diye soruldu. O da ‘Evet, yıkanmalıdır!’ diye cevap verdi. Sonra, ihtilam olduğunu hatırlayıp da ıslaklık farketmeyen kimsenin durumu soruldu: ‘Ona gusül gerekmez’ dedi. Ümmü Süleym (r.a.) sordu: ‘Bunu kadın görecek olursa, kadına gusül gerekir mi?’. Buna da: ‘Evet! Kadınlar, erkekler gibidir’ cevabını verdi.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 96; Tirmizî, Tahâret 82). Yine Âişe (r.a.) anlatıyor: “Ümmü Süleym (r.a.), Resûlullah’a (s.a.s.), ‘Rüyasında, erkeğin gördüğünü gören kadına, guslün gerekip gerekmeyeceğini sordu. Resûlullah, ‘Evet! Islaklığı fark ederse.’ cevabını verdi” (Müslim, Hayız, 33; Ebû Dâvûd, Tahâret, 97; Nesâî, Tahâret, 135). Dolayısıyla kadınların da erkekler gibi ihtilam olmalarından sonra çamaşırlarında ıslaklık görmeleri halinde gusletmeleri gerekir.

RÜYADA İLİŞKİYE GİRMEK ORUÇ BOZAR MI? Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmaz, gusletmeyi geciktirerek cünüp olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Ancak guslü sabah namazı vaktinin çıkmasına kadar ertelemek günahtır. Çünkü bu durumda namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 372). Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazanda imsaktan sonra sabah namazı vakti içinde yıkandıkları bilinmektedir (Buhârî, Savm, 25). RÜYADA TERS İLİŞKİYE GİRMEK Rüyada Ters İlişkiye Girmek, rüyayı gören kimsenin hayat dengesinin bozulacağına, iş yaşamında sıkıntıların baş göstereceğine, zarara uğramaya işaret edilir. Kişinin aşk ve aile yaşamında arzu etmediği tatsızlıklarla mücadele etmek durumunda kalacağına ve mutsuzluğa yorumlanır. RÜYADA AKRABAYLA İLİŞKİYE GİRMEK Rüyanızda birinci dereceden yakın akrabalarınız ile cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz, hayra alamet olmadığı gibi, işlerinizin bozulmasına ve aynı zamanda canınızı sıkacak, kötü bir haberin kapınızda olduğuna işaret eder. RÜYADA ANNEYLE İLİŞKİYE GİRMEK Rüyada anneyle ilişkiye girmek, kişini için pek hayırlı yorumlanmaz. Çeşitli belalar ile başa çıkamayacağı bu nedenle de mutsuz ve huzursuz olacağına yorumlanır. Kişinin zorlu bir süreç içerisinde gireceğine delalet eder.

RÜYADA ERKEKLE İLİŞKİYE GİRMEK Rüyasında tanımadığı bir adamla cinsel ilişkiye girdiğini gören kişi maddi olarak zorluk çekmeye başlayacak demektir. RÜYADA KOCAYLA İLİŞKİYE GİRMEK Rüyada kocasıyla ilişkiye girdiğini görmek, eşiniz ile ilişkinizde sorunlar varsa bunları geride bırakmaya yorumlanır. İkiniz de bir şeyleri kabullenip geride bırakabilirsiniz. Sizi ya da onu rahatsız eden şeyler biter. İlişkinizde parlak bir dönem geçirebilirsiniz. RÜYADA KADINLA İLİŞKİYE GİRMEK Rüyasında tanımadığı bir kadınla cinsel ilişkiye giren kişi başının ağrımasına neden olacak bir şey yapacak demektir. RÜYADA SEVGİLİYLE İLİŞKİYE GİRMEK Rüyada sevgiliyle ilişkiye girmek, rüyayı gören kişinin, içinde barındırdığı ve uzun zamandan beri söylemek istediği duyguları ve düşünceleri sevgilisi ile paylaşmak için zaman kolladığına, bazen tam söyleyecekken sevgilisinden çekindiği için geri çekildiğine ancak yakın bir zaman içerisinde her şeyi anlatacağına ve rahatlayacağına alamet eder. Aynı zamanda, rüya sahibinin, sevgilisinin aksi bir kişi olmasından ötürü her şeyi konuşmakta güçlük çektiğine işaret eder. RÜYADA KUZENLE İLİŞKİYE GİRMEK Rüyada kuzen ile ilişkiye girmek, bu kimseyle planlanan ortaklığın gerçek olacağına ve hayatının yarına oturmasına, sıkıntılarından kurtularak feraha kavuşmaya yorumlanır. Aynı zamanda gönül ilişkilerinden yana yüzünün güleceğini de söyleyebiliriz.

RÜYADA ADETLİYKEN İLİŞKİYE GİRMEK Rüyada adetliyken ilişkiye girmek, aşk hayatında çekilen zorlukların bitmesine ve ayrılık acısı çekenlerin de acısının dinmesine yorumlanır. Hala unutamadığınız biri varsa o kişi sizi unutturacak başka biri karşınıza çıkabilir. İlişkilerde çok önemli kararlar alınır. RÜYADA İLİŞKİYE GİRMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ Rüyada Erkek Kardeşle Cinsel İlişkiye Girmek

Rüya sahibinin hata olduğunu sonradan fark edeceği ve çok üzüleceği bir karar alacağına ya da böyle bir iş yapacağına rivayet edilir. Rüyada Eski Sevgiliyle İlişkiye Girmek

Güzel bir rüyadır çünkü rüyayı gören kişinin eski sevgilisinden kendisine gelecek olan hayra tabir edilir. Rüya sahibinin o kişiden önemli bir yardım göreceğine ve ona hayatının sonuna kadar minnettar olacağına işaret eder. Rüyada Tanımadığı Birisiyle Cinsel İlişkiye Girmek

Rüyasında tanımadığı birisi ile cinsel ilişkiye giren kişi muradına ererek ya evlenir veya istediği işe girer. Bazen bu rüya zinaya, helal olmadan yollardan insanlara yaklaşmaya, mahrem olmayan kişi ile yalnız kalmaya veya münasebette bulunmaya da işaret edebilmektedir.

Rüyada Yaşlı Bir Kadınla Cinsel İlişkiye Girmek

Bu rüya bazen olgunluğa, salik amellere bazen de fıtratına uygun olmayan işler yapmaya, muradına erememeye, kendisine yararı dokunmayacak mal elde etmeye, haram para kazanmaya, insanlarla arayı bozmaya, tartışmalara veya boş işlerde uğraşıp zamanını güzel harcayamamaya işaret eder. Rüyada Ünlü Biriyle İlişkiye Girmek

Rüyada meşhur biriyle ilişkiye girdiğini gören kimse, yakın zamanda o kişi ile ilgili bir haber almıştır ya da bir şekilde görme imkanı bulmuş olabilir. Bu nedenle o kişi rüya sahibinin hayatının belli bir kısmını işgal etmiştir. Aynı zamanda o kişiye kaşı duyulan hisler bu rüyayı görmeye yönlendirmiştir. Rüyada Ölüyle İlişkiye Girmek

Rüyada ölü ile ilişkiye gördüğünü gören kişi, gerçek hayatta ölmüş birinden kalan büyük bir mirasa sahip olacak demektir. Rüyasında ölü olan ve normal hayatta yaşan biri ile ilişkiye girdiğini görmek ise, muradınıza ereceğinize ve ummadığınız kişilerden hayır göreceğinize alamet eder. Şayet ölü ile ilişkiye gördüğünü gören kişi erkek ise hayırlı kazançlar elde edeceğine, rüya sahibi kadın ise uzun ve sağlıklı bir ömre sahip olacağına delalet etmektedir.

Rüyada Kendisi İle İlişkiye Girdiğini Görmek

Bu rüyayı gören kimse, bir topluluğa amir olur veya işinde yükselerek makam sahibi olur. Aynı zamanda bu rüya yüksek gelire, geçiminizi kolayca kazanacağınıza işarettir. Rüyada Cinsel İlişkiye Girip Boşalmak

Rüyasında cinsel ilişkiye girip boşaldığını gören kişi erkek ise, hayatında çok büyük değişiklikler olur ve bekar bir kimse ise büyük bir aşk yaşar. Rüyada cinsel ilişkiye girip boşalan kişi bir kadın ise, ailesiyle arasında ciddi bir tartışma yaşanır ve evli ise ayrılık söz konusu olur. Başak birini bu şekilde rüyada görmek ise, kişinin çok büyük bir talihe ve kısmete sahip olacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada Ecnebi Biriyle İlişkiye Girmek

Rüya tabircilerinin yorumuna göre rüyasında ecnebi, yani yabancı bir kadın veya erkekle ilişkiye giren kişi bu dünyada istediği her şeye kavuşur. Bu rüya dünyaya yönelip burada mutlu olmadır; fakat bu kimsenin ahirette nasibi yoktur. Allah’tan uzaklaşıp, emir ve yasaklarından kaçınmamaya, dini anlamda mertebenin düşmesine, sadece dünyada mutlu olup ahirette sıkıntı çekmeye işaret olan bir rüyadır.

Rüyada Hayvanla İlişkiye Girmek

Herhangi bir hayvanla zina ettiğini görmek, hayır için başladığı bir işi tamamlayamayacağına delâlet eder. Rüyada Kalabalıkta İlişkiye Girmek

Eğer kalabalık bir yerde herkesin önünde seviştiğinizi görüyor ve bundan keyif alıyorsanız, bu sizin bastırılmış cinsel dürtülerinizin olduğunu ve bir şok yaşamanız gerektiğini gösteriyordur. Eğer bu durum sizi rahatsız ediyorsa cinselliğinizden utanıyor, suçluluk duyuyor ve bir türlü denge kuramıyorsunuz demektir. Rüyada İlişkiye Girmek ve Kan Görmek

Rüyada ilişkiye girmek ve kan görmek, rüya sahibinin uzun zamandan beri hayalini kurduğu şeylere ulaşacağı sırada karşısına çıkan bir engel yüzünden hayallerinin suya düşeceğine tabir eder. Rüyada Cinsel İlişkide Başarısız Olmak

Bazı insanlara karşı boşuna ön yargılı olduğunuzun farkına varmaya ve mahcup olmaya yorumlanır. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Bu yüzden kalbini kırdığınız insanlar varsa gönlünü almanız gerekebilir. Size karşı hatası olan biri de gelip af dileyebilir.