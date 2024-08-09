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42 dakika önce

Sabah saatlerinde kahreden haber! Ankara'da yolcu otobüsü köprüye saplandı: Çok sayıda can kaybı var

Ankara'nın Polatlı ilçesinde sabah saatlerinde bir yolcu otobüsünün köprünün ayağına saplanması sonucu trafik kazası meydana geldi. Korkunç kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi. Çok sayıda ekip ise bölgeye sevk edildi.

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