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Şahin Kendirci 'Müslüm' Filminden Ne Kadar Kazandı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 11:38 | Son Güncelleme

Kendine özgü müziği, ruhunu vererek söylediği şarkıları, alışık olmadığımız derecede mütevaziliği; hepimizin Müslüm Baba'sı.

Şahin Kendirci 'Müslüm' Filminden Ne Kadar Kazandı?

Kendine özgü müziği, ruhunu vererek söylediği şarkıları, alışık olmadığımız derecede mütevaziliği; hepimizin Müslüm Baba'sı. Yakın zamanda vizyona giren Müslüm filmiyle birlikte usta sanatçıyı daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Baba'nın hüzün dolu hayatını Timuçin Esen canlandırırken gençliğini canlandıran isim ise Şahin Kendirci oldu. Esasen Şahin Kendirci'yi yıllar öncesinden, O Ses Türkiye yarışmasından tanıyorduk. O Ses Türkiye'de yılların arabeskçisi tavırlarıyla herkesi kendine hayran bırakan minik Şahin, yıllar sonra karşımıza oyuncu olarak, hem de Müslüm Baba olarak çıktı. Film hakkında herkesin izlenimleri olumluyken son günlerde filmin gişe rekorları kırmasıyla birlikte filmin hasılatı ve dolayısıyla oyuncuların filmden kazançları konuşulmaya başlandı. Şahin'in genç yaşına rağmen Müslüm filminde 30 bin TL karşılığında oynamış olması kimi kesimlerin tepkisini toplarken çoğunluğun fikri Şahin'in bu rol için seçilebilecek en doğru isim olduğu ve filmden elde ettiği kazancı hak ettiği yönünde.

İşte Şahin'le tanıştığımız o an

Bir arabeskçi edasıyla çıktığı Yetenek Sizsiniz sahnesinde söylediği Mutlu Ol Yeter şarkısıyla kulaklarımızın pasını almış, dinleyenlerde hayranlık uyandırmıştı.

Ve O Ses Türkiye birinciliği

Şahin O Ses Türkiye'ye katıldığında henüz 12 yaşındaydı. Fakat söylediği şarkılarla O Ses Çocuklar yarışmasının favorisiydi. Nitekim beklentiler boşa çıkmadı, Şahin yarışmadan birinci olarak ayrıldı ve Müslüm Baba'nın gençliğine doğru uzanan hikayesi burada başladı.

Şahin'in sinema kariyeri Bana Masal Anlatma ile başladı

Şahin O Ses birinciliğinin ardından Burak Aksak'ın Bana Masal Anlatma filmiyle sinemaya adım attı. Ardından bir de albüm çıkaran Şahin'in bir sonraki adımı Baba'nın gençliğini canlandırmak oldu.

Ve bu kez karşımıza Müslüm Gürses'in gençliği rolüyle çıktı

Amerika'dan getirilen makyaj sanatçılarının uğraşlarıyla Müslüm Baba'ya benzetilen Şahin, oynadığı rolün hakkını vererek bir kez daha kendine hayran bıraktı. Genç adam, film için seslendirdiği Adana'ya Gel Gidek şarkısıyla bu rol için doğru isim olduğunu kanıtlamış oldu.

Şahin'in filmden elde ettiği kazanç tartışma yarattı

Kısa sürede gündeme oturan Şahin, gişede rekora koşan filmin hasılatıyla alakalı son günlerde çıkan tartışmaya dair açıklamada bulundu. Şahin, filmden 30 bin TL kazanç elde ettiğini açıklarken filmin yapımcısı konuyla alakalı; " "Herkes bu filmden hakkını aldı. Bu yüzden çok adaletli anlaşmalar yapıldığını düşünüyorum. Emeğe saygılı biri olarak yetiştirildim. Bunlar benim çok zoruma gidiyor. Müslüm Gürses'i tüm Türkiye gördü, tüm Türkiye özür diledi. Teşekkür ederim herkese" cümlelerini sarf etti.

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