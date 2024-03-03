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Sahte uygulamalardan kazanç sağlamış gibi göstererek dolandırdılar; 30 milyar TL'lik işlem

Mynet Haber

Mynet Haber

24 dakika önce

Adana merkezli 20 ilde oluşturdukları sahte uygulamalar üzerinden yüksek kazanç sağlamış gibi gösterip, yatırım bedeli talep ederek, dolandırıcılık yapan ve Sibergöz-23 operasyonuyla çökertilen şebeke üyesi 74 şüpheli tutuklandı, 58’i adli kontrol şartı, 14’ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede 30 milyar TL'lik işlem hareketliği tespit edilirken, suç gelirlerini takibini zorlaştırmak için kripto paraya çevirdiği saptandı.

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