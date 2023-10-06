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Sakarya'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Vatandaşlardan meydan dayağı

Mynet Haber

Mynet Haber

37 dakika önce

Sakarya’nın en işlek bölgelerinden biri olan Çark Caddesi’nde taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Vatandaşların çevresini sardığı ve polis ekiplerini beklediği esnada kaçmaya çalışan şahsa meydan dayağı atıldı.

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