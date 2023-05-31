Şampiyonluğu kutluyorlardı.... Galatasaray taraftarlarının arasına daldı: 2 yaralı
Mynet Haber
14 saat önce
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Bursa'da, bir otomobil Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlamak için toplanan kalabalığın arasına daldı. Olayda 2 kişi yaralanırken, olay yerinden kaçan sürücü Yusuf Y.(21) polis merkezine giderek teslim oldu.
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