Şampiyonluğu kutluyorlardı.... Galatasaray taraftarlarının arasına daldı: 2 yaralı

Bursa'da, bir otomobil Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlamak için toplanan kalabalığın arasına daldı. Olayda 2 kişi yaralanırken, olay yerinden kaçan sürücü Yusuf Y.(21) polis merkezine giderek teslim oldu.