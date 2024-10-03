Samsun’da 6 yıl önce hobi olarak başladığı işte Türk kalpak ustası oldu
Samsun’da Türk kalpak ustası Kenan Başusta (64), bu işe 6 yıl önce hobi olarak başladığı belirterek, “Şu anda Karadeniz’de benden başka Türk Kalpak ustası yok. Özellikle kışın sıcak tuttuğu için çok tercih ediliyor” dedi.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.