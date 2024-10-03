Samsun’da 6 yıl önce hobi olarak başladığı işte Türk kalpak ustası oldu

Samsun’da Türk kalpak ustası Kenan Başusta (64), bu işe 6 yıl önce hobi olarak başladığı belirterek, “Şu anda Karadeniz’de benden başka Türk Kalpak ustası yok. Özellikle kışın sıcak tuttuğu için çok tercih ediliyor” dedi.