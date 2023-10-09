VİDEO

Samsun'da ortaya çıkan hortum böyle görüntülendi

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına uyarısı yaptığı Doğu Karadeniz'de hortum oluştu. Samsun'un Canik ilçesi açıklarında sabah saatlerinde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hortumun ardından bölgede şiddetli yağış başladı.

Kanala Ait Diğer Videolar

İsrail, Gazze Şeridi'ni hava vurmaya devam ediyor: Birçok bina yerle bir oldu 04:21

Yer: Sultangazi! Gelin almaya gelip konvoydaki motosikletten havaya ateş açtılar 00:40

Erdoğan'a 'Filistin' tepkisi: 'Aynı odada beraber ağladık' diyerek sitem etti! "Dinlerken tüylerim diken diken oldu" 04:40

Korkunç olay! Mezarlıkta kalbinden bıçaklanmış erkek cesedi bulundu 00:57

Samsun'da ortaya çıkan hortum böyle görüntülendi 01:49

Şırnak'ta aşiret düğününde takılan takı tutarı dudak uçuklattı! 03:53

'Harikalar Diyarı' dediği yaşamı ile adeta bir başarı hikayesi yazdı: "Yaptığım işi çok seviyorum" 03:02

Sarıyer'de sürücünün domuz şaşkınlığı kamerada: Domuzu "pisi pisi" diyerek çağırdı 01:46

Büyükçekmece'de ihbara giden polislere ateş açıldı! Polis memuru Cihat Ermiş şehit oldu 00:39

Sarıyer'de sürücünün domuz şaşkınlığı kamerada: Domuzu "pisi pisi" diyerek çağırdı 01:46

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

İsrail, Gazze Şeridi'ni hava vurmaya devam ediyor: Birçok bina yerle bir oldu

İsrail, Gazze Şeridi'ni hava vurmaya devam ediyor: Birçok bina yerle bir oldu

Yer: Sultangazi! Gelin almaya gelip konvoydaki motosikletten havaya ateş açtılar

Yer: Sultangazi! Gelin almaya gelip konvoydaki motosikletten havaya ateş açtılar

Erdoğan'a 'Filistin' tepkisi: 'Aynı odada beraber ağladık' diyerek sitem etti! "Dinlerken tüylerim diken diken oldu"

Erdoğan'a 'Filistin' tepkisi: 'Aynı odada beraber ağladık' diyerek sitem etti! "Dinlerken tüylerim diken diken oldu"

Korkunç olay! Mezarlıkta kalbinden bıçaklanmış erkek cesedi bulundu

Korkunç olay! Mezarlıkta kalbinden bıçaklanmış erkek cesedi bulundu

Samsun'da ortaya çıkan hortum böyle görüntülendi

Samsun'da ortaya çıkan hortum böyle görüntülendi

Şırnak'ta aşiret düğününde takılan takı tutarı dudak uçuklattı!

Şırnak'ta aşiret düğününde takılan takı tutarı dudak uçuklattı!

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.