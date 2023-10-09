Samsun'da ortaya çıkan hortum böyle görüntülendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına uyarısı yaptığı Doğu Karadeniz'de hortum oluştu. Samsun'un Canik ilçesi açıklarında sabah saatlerinde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hortumun ardından bölgede şiddetli yağış başladı.
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