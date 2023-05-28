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Sandıkta sürpriz evlilik teklifi! 'Böylesini beklemiyordum'

Mynet Haber

Mynet Haber

56 dakika önce

Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Ankara'da Mehmet Emin Özbey (42), seçim günü sevgilisi Gizem Esin'e (35) sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Özbey, Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci turu için oy kullandığı okulda hazırladığı özel oy pusulası ve sandık eşliğinde Esin'e evlilik teklif etti. Çok mutlu olduğunu belirten Esin, Böyle bir teklifi hiç beklemiyordum. Seçimden dolayı zaten heyecanlıydım, teklifi görünce daha da heyecanlandım" dedi.

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