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Şanlıurfa'da bir kişi sel sularına kapıldı

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Şanlıurfa’da sel sularına kapılarak kanalda sürüklenen bir kişi kurtarılırken sel suları nedeniyle mahsur kalan bir sürücü de aracının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Yaşanan facia anbean kameralara yansıdı.

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