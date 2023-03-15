Şanlıurfa'da bir kişi sel sularına kapıldı

Şanlıurfa’da sel sularına kapılarak kanalda sürüklenen bir kişi kurtarılırken sel suları nedeniyle mahsur kalan bir sürücü de aracının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Yaşanan facia anbean kameralara yansıdı.