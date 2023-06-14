Şanlıurfa’da ilginç kaza: Görüntüleri izleyenler anlam veremedi!
Mynet Haber
13 dakika önce
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Şanlıurfa’da dikkatsizlik sonucu meydana gelen birbirinden ilginç kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) yansıdı. Kazalardan birinde yan yana ilerleyen motosikletlerin birbirine temas etmeden aynı anda devrilmesi merak oluşturdu.
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