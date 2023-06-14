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Şanlıurfa’da ilginç kaza: Görüntüleri izleyenler anlam veremedi!

Mynet Haber

Mynet Haber

13 dakika önce

Şanlıurfa’da dikkatsizlik sonucu meydana gelen birbirinden ilginç kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) yansıdı. Kazalardan birinde yan yana ilerleyen motosikletlerin birbirine temas etmeden aynı anda devrilmesi merak oluşturdu.

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