Şanlıurfa’yı sağanak çok fena vurdu: Hastaneyi su bastı! Şoke eden görüntüler

Şanlıurfa'da gün boyu etkili olan sağanak yağışlar şiddetini artırınca ortaya çıkan görüntüler şaşkına çevirdi. Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri başta olmak üzere kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı. Bir hastanenin yoğun bakımını su basması sonucu hastalar tahliye edilirken Valilik devam etmesi beklenen yağışlardan dolayı çarşamba günü eğitime 1 gün ara verdi. Belediyeden vatandaşlara 'tedbirli olun' çağrısı yapıldı. Hastanede çekilen görüntüler ise gündem oldu…