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Santa Maria Kilisesi'nde yaşanan silahlı saldırı kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

33 dakika önce

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde yaşanan silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayin sırasında kiliseye giren iki kişi, içeride ateş ediyor. Şahıslar saldırının ardından kiliseden kaçarak uzaklaşıyor.

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