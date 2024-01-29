Santa Maria Kilisesi'nde yaşanan silahlı saldırı kamerada
Mynet Haber
33 dakika önce
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Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde yaşanan silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayin sırasında kiliseye giren iki kişi, içeride ateş ediyor. Şahıslar saldırının ardından kiliseden kaçarak uzaklaşıyor.
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