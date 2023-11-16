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Sarallar grubu üyesinin silahlı saldırı girişimi kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

59 dakika önce

Sarallar olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve İzmir'de yapılan, 24 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun ardından, suç örgütü üyesi bir kişinin silahlı saldırı girişiminin görüntüsü ortaya çıktı.

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