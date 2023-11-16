Sarallar grubu üyesinin silahlı saldırı girişimi kamerada
Mynet Haber
59 dakika önce
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Sarallar olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve İzmir'de yapılan, 24 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun ardından, suç örgütü üyesi bir kişinin silahlı saldırı girişiminin görüntüsü ortaya çıktı.
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