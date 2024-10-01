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1 saat önce

Sarıyer'de eski eşinin silahı tutukluk yapınca ölümden kurtuldu

Sarıyer'de eski eşinin vurmak istediği Yasemin Çakmakçı, silah tutukluk yapınca ölümden döndü. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Sonunun diğer kadınlar gibi olmasını istemediğini söyleyen Yasemin Çakmakçı, "Uzaklaştırma kararını defalarca ihlal etmesine rağmen, tutuklanmadı. Çantasında uyuşturucu bulunmuş, eski eşim koydu deyip serbest kalmış, şikayetçi oldum. Defalarca kez şikayet ediyorum ama bırakılıyor. Başka kadınların başına gelen benim başıma gelecek gibi hissediyorum, sonum böyle olmasın istiyorum" dedi. Saldırı girişimi, güvenlik kamerasına yansıdı.

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