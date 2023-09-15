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Sarıyer'de kamyonet şoförü devrilen paletteki suların altında kaldı

Mynet Haber

Mynet Haber

53 dakika önce

Sarıyer'de, zincir markete getirilen su dolu pet şişeler, paletle kamyonetten indirilirken şoförün üzerine devrildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılan şoför hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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