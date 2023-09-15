Sarıyer'de kamyonet şoförü devrilen paletteki suların altında kaldı
Mynet Haber
53 dakika önce
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Sarıyer'de, zincir markete getirilen su dolu pet şişeler, paletle kamyonetten indirilirken şoförün üzerine devrildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılan şoför hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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