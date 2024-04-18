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Sarıyer'de taksiciyi bıçaklayıp yol kenarına attılar

Mynet Haber

Mynet Haber

2 saat önce

Sarıyer'de taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek, aracı gasp edildikten sonra bıçaklanarak yol kenarına atıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Yanıkyürek'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken polis ekipleri Yanıkyürek'i bıçaklayarak öldüren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yanıkyürek'in taksiye müşteri olarak binen yabancı uyruklu iki kişi tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Öldürülen taksicinin iş arkadaşı İlyas Uzun, "Olayın Tarabya'da olduğunu öğrendik. Yabancı uyruklu olduğu iddia edilen 2 kişi, para istiyorlar. Arkadaşımız da direnince vuruyorlar. Daha sonra kendisini caddeye atıyorlar, arabayı da alıp kaçıyorlar" dedi.

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