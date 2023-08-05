Sarıyer'de temel kazısı yapılan alanda yol çöktü: O anlar kamerada

İstanbul Sarıyer'de bir binanın inşaatı için temel kazısının yapıldığı alanda yol çöktü. Sokağın büyük bir kısmının kaydığı öğrenilirken tedbir amaçlı çevrede bulunan binada vatandaşlar tahliye edildi. Çökme anı ise kameraya yansıdı.