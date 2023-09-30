Şaşırtan anlar: Otomobili görür görmez telefona sarıldı! Bakan dönüp bir daha bakıyor
Mynet Haber
1 saat önce
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Sakarya’da tamponu, plakası olmadan trafiğe çıkan ve adeta yola sürtecek kadar yakın bir şekilde ilerleyen otomobili görenler şaşkına dönüyor. Trafiği tehlikeye atan bu otomobil şehrin farklı noktalarında cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
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