Şaşırtan anlar: Otomobili görür görmez telefona sarıldı! Bakan dönüp bir daha bakıyor

Sakarya’da tamponu, plakası olmadan trafiğe çıkan ve adeta yola sürtecek kadar yakın bir şekilde ilerleyen otomobili görenler şaşkına dönüyor. Trafiği tehlikeye atan bu otomobil şehrin farklı noktalarında cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.