Şaşkına çeviren anlar! 2 araca çarpan kadın, kendini cipine kilitledi
Mynet Haber
1 saat önce
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Bolu'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Alkollü olduğu düşünülen Y.P. (24) isimli kadın, 2 araca çarpıktan sonra kendini cipine kilitledi. Ekiplerin ikna ettiği Y.P., dışarı çıkıp taşkınlık yapınca gözaltına alındı.
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