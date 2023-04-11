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Şaşkına çeviren anlar! 2 araca çarpan kadın, kendini cipine kilitledi

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Bolu'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Alkollü olduğu düşünülen Y.P. (24) isimli kadın, 2 araca çarpıktan sonra kendini cipine kilitledi. Ekiplerin ikna ettiği Y.P., dışarı çıkıp taşkınlık yapınca gözaltına alındı.

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