Satın aldığı ev çöp ev çıktı

Bursa’da satın alıp kiraya verdiği evin kiracıları tarafından çöp ev olarak kullanılması ev sahibini çileden çıkardı. Tahliye davasını kazanmasına rağmen kiracısını evinden çıkaramayan ev sahibi üzerine birde tehdit edilince ne yapacağını şaşırdı.