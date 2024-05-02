VİDEO

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Satın aldığı ev çöp ev çıktı

Kanal Finans

Kanal Finans

2 saat önce

Bursa’da satın alıp kiraya verdiği evin kiracıları tarafından çöp ev olarak kullanılması ev sahibini çileden çıkardı. Tahliye davasını kazanmasına rağmen kiracısını evinden çıkaramayan ev sahibi üzerine birde tehdit edilince ne yapacağını şaşırdı.

Kanala Ait Diğer Videolar

Satın aldığı ev çöp ev çıktı 03:41

Herkesin başına gelebilir! Ruhsatı görünce yıkıldı! Tek harfle parası 15 dakikada buhar oldu 04:00

IBAN'lı ödemeden KDV'ye... Denetim ordusu! Maliye İstanbul'daki işletmeleri kontrole başladı 04:20

Bodrum'da sezonda günlük 1 milyon liraya kiralık villa 04:51

Hatay'da çilek hasadı devam ediyor: Türkiye'de yetişiyor ama Avrupa daha ucuza yiyor! 01:22

Fiyatlar yarıya düştü! 'Daha da düşüreceğiz' Dikkat çeken oranda indirim... 'Etiketler tam halkın istediği gibi' 02:35

'Hayalimdeki arabaya kavuştum' derken... Hareketlilik başladı, ikinci el araçta o riske dikkat! 'Önemsiz olarak görülüyor ama...' 04:44

Sivas'ta ekmek savaşları, fiyat 2 TL'ye düştü 04:00

Zorunlu uygulama bitti, lastik değişimi hızlandı 01:12

Mersin'de kaçak araçları parçalayarak sattıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı 00:33

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Satın aldığı ev çöp ev çıktı

Satın aldığı ev çöp ev çıktı

Herkesin başına gelebilir! Ruhsatı görünce yıkıldı! Tek harfle parası 15 dakikada buhar oldu

Herkesin başına gelebilir! Ruhsatı görünce yıkıldı! Tek harfle parası 15 dakikada buhar oldu

IBAN'lı ödemeden KDV'ye... Denetim ordusu! Maliye İstanbul'daki işletmeleri kontrole başladı

IBAN'lı ödemeden KDV'ye... Denetim ordusu! Maliye İstanbul'daki işletmeleri kontrole başladı

Bodrum'da sezonda günlük 1 milyon liraya kiralık villa

Bodrum'da sezonda günlük 1 milyon liraya kiralık villa

Hatay'da çilek hasadı devam ediyor: Türkiye'de yetişiyor ama Avrupa daha ucuza yiyor!

Hatay'da çilek hasadı devam ediyor: Türkiye'de yetişiyor ama Avrupa daha ucuza yiyor!

Fiyatlar yarıya düştü! 'Daha da düşüreceğiz' Dikkat çeken oranda indirim... 'Etiketler tam halkın istediği gibi'

Fiyatlar yarıya düştü! 'Daha da düşüreceğiz' Dikkat çeken oranda indirim... 'Etiketler tam halkın istediği gibi'

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.