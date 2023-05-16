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'Seçim şarkısından rahatsız olup saldırdılar' iddiası!

Mynet Haber

Mynet Haber

21 dakika önce

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde dün gece saatlerinde eşi, çocuğu ve yeğenleriyle evine gittiği sırada Murat Asan'ın (24) aracının seçim şarkısı çaldığı gerekçesiyle saldırıya uğradığı öne sürüldü. İddiaya göre; seçim şarkısından rahatsız olan biri araca tekme attı, Asan eve doğru yola devam ederken siyah bir otomobil takip etti. Saldırganların sayısı toplamda 3'e yükseldi. Araçta Uğur Işılak'ın şarkısının açık olduğunu belirten Asan, mahalleye girmeden müziği kapattığını söyledi.

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