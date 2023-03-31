Seda öğretmen ile ilgili acı gerçek DNA testiyle ortaya çıktı! "Yaklaşık 50 gündür kendisinden haber alamıyorduk"

Depremde yıkılan binanın enkazında kalan ve kendisinden haber alınamayan İngilizce öğretmeni Seda Erbaş (26) ile ilgili acı gerçek ailesinin verdiği DNA örneği ile ortaya çıktı. Erbaş'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Aile, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde toprağa verildiğini öğrendikleri kızlarının cenazesini çıkartarak, Kayseri'de son yolculuğuna uğurladı. Erbaş'ın kuzeni, "Yaklaşık 50 gündür kendisinden haber alamıyorduk. Babası Sedat Boran, DNA örneği verdi, kötü haberini aldık" dedi.