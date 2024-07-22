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1 saat önce

Şehir magandaları mama parası yüzünden veteriner hekime kabusu yaşattı

Kocaeli'de müşteri, alışveriş yaptıktan sonra para sebebiyle tartıştığı veteriner hekimi 2 arkadaşıyla darp ederek yerlerde sürükledi. Veteriner hekimin burnu kırılırken, yaşanan dehşet anları anbean kameralara yansıdı.

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