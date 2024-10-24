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47 dakika önce

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin TUSAŞ’a yönelik terör saldırısında şehit düşen Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında düzenlenen cenaze törenine katıldı

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