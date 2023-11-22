VİDEO

Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan film vizyona giriyor! İlk tanıtım yayınlandı

Birbak Magazin

Birbak Magazin

1 saat önce

Bölücü terör örgütü PKK'nın şehit ettiği müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" adlı filmin ilk fragmanı yayınlandı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, filmin 24 Kasım'da vizyonda olacağını açıkladı.

Kanala Ait Diğer Videolar

Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan film vizyona giriyor! İlk tanıtım yayınlandı 00:59

"5 milyon dolar ve ABD'de 11 ev" iddiası gündem olmuştu! Eylül Öztürk mal varlığını ve evleri nasıl aldığını açıkladı 07:06

Karısından çıplak fotoğraf isteyen adama tepkisi gündem olmuştu...Yusuf Kavaklı ve Nur Viral'in o anları yayınlandı 01:28

TikTok'Ta 'Laz kızı'nın göğüslerini açtığını gören ünlü fenomen durur mu... Canlandırması olay oldu 00:45

TikTok'u salladı! 'Laz kızı' lakaplı kadın düğmelerini açıp dekolte verdi! "Arala" notunu görünce... 02:49

Metin Uca'nın cenaze namazında tepki çeken anlar! İmamın cenaze namazını kılarken bölüp... 01:53

Metin Uca son yolculuğuna uğurlanıyor! 05:54

Dilan Polat pazarcı esnafın diline düştü! 'Engin bana patates al' sözleri gündem oldu 00:08

Fenomen Candan kardeşler Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi 02:35

Engin Polat ve Dilan Polat ifade için adliyede! İşte günler sonra ilk görüntü 00:16

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan film vizyona giriyor! İlk tanıtım yayınlandı

Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan film vizyona giriyor! İlk tanıtım yayınlandı

"5 milyon dolar ve ABD'de 11 ev" iddiası gündem olmuştu! Eylül Öztürk mal varlığını ve evleri nasıl aldığını açıkladı

"5 milyon dolar ve ABD'de 11 ev" iddiası gündem olmuştu! Eylül Öztürk mal varlığını ve evleri nasıl aldığını açıkladı

Karısından çıplak fotoğraf isteyen adama tepkisi gündem olmuştu...Yusuf Kavaklı ve Nur Viral'in o anları yayınlandı

Karısından çıplak fotoğraf isteyen adama tepkisi gündem olmuştu...Yusuf Kavaklı ve Nur Viral'in o anları yayınlandı

TikTok'Ta 'Laz kızı'nın göğüslerini açtığını gören ünlü fenomen durur mu... Canlandırması olay oldu

TikTok'Ta 'Laz kızı'nın göğüslerini açtığını gören ünlü fenomen durur mu... Canlandırması olay oldu

TikTok'u salladı! 'Laz kızı' lakaplı kadın düğmelerini açıp dekolte verdi! "Arala" notunu görünce...

TikTok'u salladı! 'Laz kızı' lakaplı kadın düğmelerini açıp dekolte verdi! "Arala" notunu görünce...

Metin Uca'nın cenaze namazında tepki çeken anlar! İmamın cenaze namazını kılarken bölüp...

Metin Uca'nın cenaze namazında tepki çeken anlar! İmamın cenaze namazını kılarken bölüp...

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.