Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan film vizyona giriyor! İlk tanıtım yayınlandı
Birbak Magazin
1 saat önce
YORUM YAP0
Bölücü terör örgütü PKK'nın şehit ettiği müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" adlı filmin ilk fragmanı yayınlandı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, filmin 24 Kasım'da vizyonda olacağını açıkladı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum