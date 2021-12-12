Seksenler dizisinin Şahin'i Ceyhun Fersoy darp edildiğini duyurdu: Kaşım yarıldı şikayetçiyim

TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisinde, kendi gibi oyuncu eşi Begüm Öner'le birlikte rol alan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saldırıya uğradığını açıkladı.

Fersoy, önceki akşam arkadaşlarıyla gittiği Beyoğlu'ndaki bir mekanda darp edildiğini duyurdu. Hastanede çekilen fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, "Dün darp edildim biraz sonra karakola gidip şikayetçi olacağım. Kaşım üstü 4 cm yarıldı ve dikildi. Göz altım morardı" ifadelerini kullandı.

"GEREĞİNİ AVUKATLARIM YAPACAKTIR"

Fersoy daha sonra yaptığı bir paylaşımda da "Dün yaşanan tatsız olaydan sonra benim için olay kapanmıştır. Bundan sonra gereğini avukatlarım yapacaktır" dedi.



