MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seksenler dizisinin Şahin'i Ceyhun Fersoy darp edildiğini duyurdu: Kaşım yarıldı şikayetçiyim

Seksenler dizisinin Şahin'i Ceyhun Fersoy darp edildiğini duyurdu: Kaşım yarıldı şikayetçiyim

12.12.2021 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seksenler dizisinde Şahin karakterini canlandıran oyuncu Ceyhun Fersoy, gittiği bir eğlence mekanında darp edildiğini duyurdu. Hastanede çekilen fotoğrafını paylaşan Fersoy, "Darp edildim, kaşımın üstü yarıldı ve dikildi. Şikayetçi olacağım" dedi.

Seksenler dizisinin Şahin'i Ceyhun Fersoy darp edildiğini duyurdu: Kaşım yarıldı şikayetçiyim

TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisinde, kendi gibi oyuncu eşi Begüm Öner'le birlikte rol alan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saldırıya uğradığını açıkladı.

e9511f25-63c3-41e9-b918-623361ed2528

Fersoy, önceki akşam arkadaşlarıyla gittiği Beyoğlu'ndaki bir mekanda darp edildiğini duyurdu. Hastanede çekilen fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, "Dün darp edildim biraz sonra karakola gidip şikayetçi olacağım. Kaşım üstü 4 cm yarıldı ve dikildi. Göz altım morardı" ifadelerini kullandı.

cc1

"GEREĞİNİ AVUKATLARIM YAPACAKTIR"

Fersoy daha sonra yaptığı bir paylaşımda da "Dün yaşanan tatsız olaydan sonra benim için olay kapanmıştır. Bundan sonra gereğini avukatlarım yapacaktır" dedi.

cc2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vahşet! Çocuklarının gözü önünde annelerini katlettiVahşet! Çocuklarının gözü önünde annelerini katletti
Şalvarlı soygun! Saniyeler içinde 1 milyonluk pırlantayı böyle çalmışlarŞalvarlı soygun! Saniyeler içinde 1 milyonluk pırlantayı böyle çalmışlar
Erkek olmuştu! İşte son hali!Erkek olmuştu! İşte son hali!
Anahtar Kelimeler:
Ceyhun Fersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

7 yaşındaki kızının boğazını kesti

7 yaşındaki kızının boğazını kesti

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

Merakla beklenen Survivor 2022 kadrosu belli oldu! Acun açıkladı

Merakla beklenen Survivor 2022 kadrosu belli oldu! Acun açıkladı

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Kapıyı açınca inanamadı! Eşi evini ateşe verip salonda uzandı

Kapıyı açınca inanamadı! Eşi evini ateşe verip salonda uzandı

Sözleşmeli er dehşet saçtı! Kadın polis kanlar içinde yere yığıldı

Sözleşmeli er dehşet saçtı! Kadın polis kanlar içinde yere yığıldı

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Konuşanlar tartışması Meclise taşındı! Ilıcalı ve Hasan Can için çok sert sözler

Konuşanlar tartışması Meclise taşındı! Ilıcalı ve Hasan Can için çok sert sözler

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Olay açıklama! "Altını da beraber kaçırdılar"

Olay açıklama! "Altını da beraber kaçırdılar"

Hasan Can Kaya'ya kötü haber! RTÜK Başkanı açıkladı

Hasan Can Kaya'ya kötü haber! RTÜK Başkanı açıkladı

Eski gelin adayının yeni mesleği şaşırttı

Eski gelin adayının yeni mesleği şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.