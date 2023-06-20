Sel sularında otomobilinin altına sıkışan vatandaşa mahalleliden yardım eli

Başkentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle caddeleri ve evleri su bastı. Sel suları nedeniyle aracının altına sıkışan bir kişinin mahalleli tarafından kurtarıldığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.