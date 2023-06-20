Sel sularında otomobilinin altına sıkışan vatandaşa mahalleliden yardım eli
Mynet Haber
48 dakika önce
YORUM YAP0
Başkentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle caddeleri ve evleri su bastı. Sel suları nedeniyle aracının altına sıkışan bir kişinin mahalleli tarafından kurtarıldığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum