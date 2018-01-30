Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

TV'de geçtiğimiz çarşamba akşamı başlayan 'Sen Anlat Karadeniz' dizisi, ilk bölümüyle izleyicinin dikkatini çekti. 'Nefes'in eşinden dayak yemesi ve buna rağmen mücadeleyi elden bırakmaması izleyicinin dikkatini çekmişti.

TECAVÜZ SAHNESİ İZLEYİCİNİN SINIRLARINI ZORLAYACAK

'Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanında; 'Nefes'in istemediği halde nikahsız eşi tarafından şiddet gördüğü ve birlikteliğe zorlandığı sahneler yayınlandı.

Başrolünü İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı dizi, ilk bölümüyle reytinglerde ikinci sırada yer almıştı.

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