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Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

DİZİ HABERLERİ | 30.01.2018 23:52 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz çarşamba ilk bölümü yayınlanan 'Sen Anlat Karadeniz' dizisi, reytingde ikinci sırada yer alarak, Diriliş Ertuğrul'u zorlamıştı. Dizinin yeni bölüm fragmanındaki sahne çok konuşulacak.

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

TV'de geçtiğimiz çarşamba akşamı başlayan 'Sen Anlat Karadeniz' dizisi, ilk bölümüyle izleyicinin dikkatini çekti. 'Nefes'in eşinden dayak yemesi ve buna rağmen mücadeleyi elden bırakmaması izleyicinin dikkatini çekmişti.

TECAVÜZ SAHNESİ İZLEYİCİNİN SINIRLARINI ZORLAYACAK
'Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanında; 'Nefes'in istemediği halde nikahsız eşi tarafından şiddet gördüğü ve birlikteliğe zorlandığı sahneler yayınlandı.

Başrolünü İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı dizi, ilk bölümüyle reytinglerde ikinci sırada yer almıştı.

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Sen Anlat Karadeniz fragman

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ne de güzel örnek oluyorlar.nasıl yapıldığını da gösteriyorlar.sansür diye birşey kalmadı memlekette.sonra dede neden köpeğe tecavüz ediyor.devam edin devam çok güzel hareketler bunlar.
Efsanee bir diZi baska söylicek kelime yok
dirilişi in reytinginde kayıp yok bu dizi kendi sıra başka yayınlardan bir reyting yaptı rakip diyenler utansın diriliş zaten rekor kırıyordu 2 puan tek bir kategoride kayıp veren dizi bu diziyi 2 katına gene katladı bu mu rakip :)))
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