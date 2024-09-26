'Seni yazdım' diyerek tehdit edip, polisleri yaraladılar! Sonrasında serbest kaldılar
Kastamonu'da 2 kişi, mukavemet gösterdikleri polis ekiplerine silah çekti, "Seni yazdım" diyerek tehditler savurdu. Yaşanan arbedede 3 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, gözaltına alınan 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
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