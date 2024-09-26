VİDEO

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Mynet Haber

Mynet Haber

33 dakika önce

'Seni yazdım' diyerek tehdit edip, polisleri yaraladılar! Sonrasında serbest kaldılar

Kastamonu'da 2 kişi, mukavemet gösterdikleri polis ekiplerine silah çekti, "Seni yazdım" diyerek tehditler savurdu. Yaşanan arbedede 3 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, gözaltına alınan 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kanala Ait Diğer Videolar

Freni patlayan hafriyat kamyonunun araçları kağıt gibi ezdiği anlara ait görüntü feci kazanın büyüklüğünü gözler önüne serdi 01:50

Tokat’ta yolda yürüyen kadına bıçaklı saldırı kamerada 00:34

'Seni yazdım' diyerek tehdit edip, polisleri yaraladılar! Sonrasında serbest kaldılar 00:09

Türk balıkçı teknesi, Yunan unsurlarınca havaya ateş açılarak tacize uğradı 01:06

Eski hakim ve savcının oğlu yine bir olaya karıştı 03:07

Diğer Videolar

Freni patlayan hafriyat kamyonunun araçları kağıt gibi ezdiği anlara ait görüntü feci kazanın büyüklüğünü gözler önüne serdi

Freni patlayan hafriyat kamyonunun araçları kağıt gibi ezdiği anlara ait görüntü feci kazanın büyüklüğünü gözler önüne serdi

Tokat’ta yolda yürüyen kadına bıçaklı saldırı kamerada

Tokat’ta yolda yürüyen kadına bıçaklı saldırı kamerada

'Seni yazdım' diyerek tehdit edip, polisleri yaraladılar! Sonrasında serbest kaldılar

'Seni yazdım' diyerek tehdit edip, polisleri yaraladılar! Sonrasında serbest kaldılar

Türk balıkçı teknesi, Yunan unsurlarınca havaya ateş açılarak tacize uğradı

Türk balıkçı teknesi, Yunan unsurlarınca havaya ateş açılarak tacize uğradı

Eski hakim ve savcının oğlu yine bir olaya karıştı

Eski hakim ve savcının oğlu yine bir olaya karıştı

Bahşişleriyle satın alıp başladı! Çorak araziyi 25 yıl emek verip ormanlık alana dönüştürdü

Bahşişleriyle satın alıp başladı! Çorak araziyi 25 yıl emek verip ormanlık alana dönüştürdü

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.