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Sergen Deveci kazadan sonra desteksiz ilk kez yürüdü! Yere yığılıp ağladığı anlar...

Birbak Magazin

Birbak Magazin

22 dakika önce

Amasya’da 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazadan ağır yaralı olarak kurtulan oyuncu Sergen Deveci uzun süredir tedavi görüyor. Oyuncu ilk adımlarını attığı anları ve gözyaşlarını paylaştı. O onlar sosyal medyada gündem oldu.

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