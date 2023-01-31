Sergen Deveci kazadan sonra desteksiz ilk kez yürüdü! Yere yığılıp ağladığı anlar...

Amasya’da 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazadan ağır yaralı olarak kurtulan oyuncu Sergen Deveci uzun süredir tedavi görüyor. Oyuncu ilk adımlarını attığı anları ve gözyaşlarını paylaştı. O onlar sosyal medyada gündem oldu.