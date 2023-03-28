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Servis aracında çocukları sopayla döven şoför kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

35 dakika önce

Küçükçekmece’de bir ortaokul servisinde öğrencileri yerleri kirlettikleri gerekçesiyle sopayla döven servis şoförü, polis ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde yakalandı. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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