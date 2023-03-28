Servis aracında çocukları sopayla döven şoför kamerada
Mynet Haber
35 dakika önce
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Küçükçekmece’de bir ortaokul servisinde öğrencileri yerleri kirlettikleri gerekçesiyle sopayla döven servis şoförü, polis ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde yakalandı. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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