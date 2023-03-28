Servis aracında çocukları sopayla döven şoför kamerada

Küçükçekmece’de bir ortaokul servisinde öğrencileri yerleri kirlettikleri gerekçesiyle sopayla döven servis şoförü, polis ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde yakalandı. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.