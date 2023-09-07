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Sevgilisini 4 kurşunla öldüren sanıktan ‘kazara oldu’ savunması

Mynet Haber

Mynet Haber

56 dakika önce

Eskişehir'de, sevgilisi Ayşenur Çolakoğlu'nu (21) tabancayla başına ve göğsüne 4 el ateş ederek öldüren 22 yaşındaki şahıs hakkında açılan davanın ilk duruşmasında olayın kaza olduğunu savundu. Şahıs, “Bu olay kazayla meydana geldi, ben öldürmedim. Ben ambulansı aradığımda da tek mermi yarası olduğunu söyledim, 4 mermi olduğunu karakolda öğrendim” dedi. Mesut Çolakoğlu ise “Kızımın hayallerini çaldı, bu kadın cinayetidir. Dört kurşun sıkıyor bu nasıl kaza?” diyerek tepki gösterdi.

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